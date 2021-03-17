КПРФ сделала предупреждение члену партии в Тюмени за участие в форуме "Муниципальная Россия"

Отделение КПРФ в Тюмени поручил восточному райкому партии вынести предупреждение коммунисту Антону Чупрунову за участие в форуме "Муниципальная Россия" 13 марта, передает "МБХ медиа".

По словам Чупрунова, решение было вынесено на заседании, на котором он не присутствовал. Ему также запретили снимать в здании обкома видеоролики для его YouTube-канала.

13 марта силовики разогнали форум "Муниципальная Россия", на котором собрались независимые муниципальные депутаты из разных регионов России. По версии правоохранителей, мероприятие организовала нежелательная организация. Организаторов, экспертов и гостей мероприятия – около 200 человек – доставили в различные отделы полиции Москвы. Почти на всех задержанных составили протоколы по ст. 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией), хотя в МВД заявляли, что основная претензия – нарушение санитарных требований.

Подробнее о событиях того дня – в материале ЗАКС.Ру.