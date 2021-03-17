Беглов: Штрафовать за срыв сроков реконструкции стадиона "Пулково" никого не будут

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответил на запрос депутата Законодательного собрания от "Единой России" Алексея Макарова о затянувшихся сроках реконструкции стадиона "Пулково" в Авиагородке. Парламентарий сообщил главе города, что строящие жилье в Московском районе ООО "Решение" и ООО "Испытательный центр "Стройэксперт" должны были закончить реконструкцию стадиона еще в 2018 году, но с лета 2019 года никакие работы на объекте не ведутся.

Беглов написал депутату, что штрафовать организации за срыв сроков не будут. Причина - договор на реконструкцию безвозмездный, пояснил губернатор:

"Принимая во внимание безвозмездный характер договора, применение штрафных санкций за срыв сроков выполнения работ по организации спортивного объекта не предусмотрено".

Глава города добавил, что в рамках договора на реконструкцию уже установлены фундаментные плиты, дренажная система футбольного поля, наружное освещение, ограждение и подготовлено основание для футбольного поля. "Решение" подготовило календарный план о завершении работы до 1 сентября 2021 года, сообщил Беглов.

София Саттарова

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