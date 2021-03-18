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9:27

Роскомнадзор может получить доступ к данным абонентов и деталям их звонков

фото ЗакС политика Роскомнадзор может получить доступ к данным абонентов и деталям их звонков

Минцифры предложило обязать операторов связи передавать Роскомнадзору паспортные данные абонентов, проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

Роскомнадзор сможет получить доступ к Ф.И.О. абонентов, сведениям о месте их жительства, дате рождения, номеру паспорта. Также у РКН будет доступ к номеру телефона абонента, данным обо всех звонках, голосовых, текстовых, мультимедийных сообщениях, об их количествах, времени передачи, собеседниках. При этом само содержание разгворов Роскомнадзору известно не будет.

Вся эта информация, согласно проекту постановления, будет передаваться РКН раз в сутки автоматически через подключение операторов к системе регулятора. На создание этой системы планировалось выделить 386,5 млн рублей.

В пояснительной записке указано, что предложение направлено на борьбу с "серыми сим-картами", которые используются в разных схемах мошенничества. В документе отмечается, что мошенники покупают такие сим-карты, используя чужие паспортные данные, и это затрудняет работу правоохранительных органов при их поиске.

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