В России хотят ввести должность уполномоченного по правам пенсионера

Член общественной палаты Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать должность федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров, пишет RT.

В обращении Хамзаев отметил, что пенсионерам нередко приходится добиваться своих прав на положенные по закону льготы и выплаты через суд, но не все из них в силу возраста могут это сделать самостоятельно и оплатить услуги юриста. По его мнению, федеральный пенсионный омбудсмен и его представительства в регионах могли бы взять на себя работу по правовой, консультативной поддержке граждан, а также инициировать поправки в законодательство, чтобы пенсионерам было проще защищать свои права.

Пока в России есть уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребенка и уполномоченный по правам предпринимателей.