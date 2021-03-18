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14:55

Суд продлил арест обвиняемому в нападении на сотрудника ГИБДД на митинге в Петербурге

фото ЗакС политика Суд продлил арест обвиняемому в нападении на сотрудника ГИБДД на митинге в Петербурге

Октябрьский суд Петербурга продлил срок ареста Николаю Девятому по делу о применения насилия в отношении сотрудника ГИБДД, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Фабула дела несколько изменилась. По версии следствия, Девятый на акции 23 января разбросал по проезжей части металлические ограждения, создав помехи движени транспорта, и сотрудник ГИБДД начал ставить ограждения на место. Увидев это, Девятый ударил ногой по ограждению, выбив его из рук сотрудника ГИБДД, а последнего ударил кулаком по лицу, считает следствие. Также в обвинении указано, что при попытке скрыться Девятый ударил кулаком по лицу сотрудника полиции, чем причинил "закрытую тупую травму головы".

Девятый признает вину, против продления меры не возражал, отметили в суде. В СИЗО он останется до 21 апреля.

Девятого задержали спустя несколько часов после акции 23 января. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

23 января в ряде городов России прошли крупные акции протеста в поддержку Алексея Навального, которому суд заменил по ходатайству ФСИН условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. В Петербурге на нее вышли не менее десяти тысяч человек, несмотря на закрытие центральных станций метро и перекрытие мостов через Неву для пешеходов. Эта акция стала крупнейшей в городе за последние годы.

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