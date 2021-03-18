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16:53

На переоснащение свыше 350 петербургских школ потратят миллиард рублей

фото ЗакС политика На переоснащение свыше 350 петербургских школ потратят миллиард рублей

Практически 1 млрд рублей уйдёт из регионального и федерального бюджета на то, чтобы технически обновить 391 петербургскую школу: соответствующие деньги выделены в рамках реализации национального проекта "Образование", уведомили в Смольном.

Среди российских регионов город на Неве заметно продвинулся в области дополнительного образования, преподаваемого в начальных учебных заведениях. В Северной столице функционируют детские технопарки и кванториумы, однако в подавляющем большинстве допобразование дети могут получить лишь в школах - в привычной для себя обстановке.

Добавим, в нынешнем году в Петербурге должен открыться центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках уже обозначенного нацпроекта "Образование". Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию три новых центра цифрового образования "Инфинити" и ещё один "IT-куб".

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