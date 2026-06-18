Глава МО "Автово" пожаловался на действующих от его имени мошенников в "Максе"

Неизвестные рассылают сообщения и звонят пользователям мессенджера "Макс", представляясь главой МО "Автово" Ильей Шмаковым, сообщил 18 июня сам муниципал в соцсетях. О действиях неизвестных злоумышленников Шмакову рассказали его знакомые. Чего добиваются мошенники — неизвестно.

"От моего имени в мессенджере МАХ поступают сообщения и звонки. Пожалуйста, не отвечайте. Это звонят и шлют сообщения мошенники. Я открыт для общения во ВКонтакте, по электронной почте или по телефону, который указан у меня в профиле. Если я вам сразу не ответил, то напишите SMS-сообщение, представьтесь, и я вам обязательно перезвоню", — написал Шмаков.

Это не первый случай, когда мошенники представляются петербургскими депутатами. Месяц назад депутат Государственной думы Сергей Боярский пожаловался на неизвестных, рассылающих сообщения от его имени в мессенджере Telegram. За день до этого депутат нижней палаты парламента Оксана Дмитриева предупредила о звонках злоумышленников, маскирующихся под вице-спикера Законодательного собрания Павла Иткина. По ее словам, мошенники звонили ей, в частности, с помощью сервиса "Макс". В середине июня Боярский заявил, что в "Максе" присутствуют мошенники, однако их гораздо меньше в мессенджере, чем в остальных приложениях и сервисах.

Екатерина Гусева / Фото: МО "Автово"