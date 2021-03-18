Коммунистку из Мосгордумы оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию 23 января

Столичный Тверской райсуд решил оштрафовать на 150 тысяч рублей депутата Московской городской думы от фракции КПРФ Екатерину Енгалычеву ввиду её участия в акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января, делится "МБХ медиа".

Парламентарию инкриминировали повторное нарушение правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

"Основное доказательство у них - рапорт сотрудников полиции, которые задерживали меня 13 марта в два часа ночи, которые якобы считают, что я что-то скандировала 23 января. Единственное у них в деле фото с камер на столбах Пушкинской площади со временем 14:11. И все. А я буквально минут сорок там была, потом я ушла", - представила свою версию событий Енгалычева.

По словам коммунистки, на мероприятии она выполняла журналистскую работу, имея при себе и пресс-карту, и редакционное задание.

"Суд копии приобщил, но сказали, что в суде не предоставлены доказательства, что материал опубликован где-то. Вот эта формулировка на самом деле хорошая, адвокат говорит, что мы пойдем обжаловать и приложим скрин, заверенный нотариально", - добавила Енгалычева.

Полиция задержала депутата 13 марта.

23 января в России прошли массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального, которому суд заменил по ходатайству ФСИН условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В Петербурге на протесты вышли не менее десяти тысяч человек, несмотря на закрытие центральных станций метро и перекрытие мостов через Неву для пешеходов. Акция стала крупнейшей в городе за последние годы.