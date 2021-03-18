Комстрой: Петербург остро нуждается в 20 тысячах строителей

В строительной сфере Северной столицы ощущается недостаток рабочей силы, в результате чего существенно возрастают финансовые затраты отрасли, сообщил в разговоре с "Деловым Петербургом" руководитель комитета по строительству Игорь Креславский.

"Мы проводили мониторинг, собирали данные по дефициту рабочей силы в строительной отрасли. По нашим оценкам, сегодня не хватает порядка 20 тысяч строителей", - заявил управленец.

Соответствующий дефицит испытывают как государственные стройки, так и частные, добавил Креславский. В итоге сам процесс возведения инфраструктуры "выливается в рост себестоимости работ".

При этом, отметил также Креславский, подрядчики, занимающиеся социальными объектами, в убыток себе не трудятся: их плановая прибыль составляет 8%.