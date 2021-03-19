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9:11

На главу штаба Навального в Хабаровске завели дело по "дадинской" статье: у активистов прошли обыски

фото ЗакС политика На главу штаба Навального в Хабаровске завели дело по "дадинской" статье: у активистов прошли обыски

Координатор хабаровского штаба Алексея Навального Алексей Ворсин стал фигурантом уголовного дела по "дадинской" статье (ст. 212.1 УК "Неоднократное нарушение правил проведения митинга") за призывы и участие в январских протестах, уведомляет "ОВД-Инфо".

Утром у Ворсина прошёл обыск, после его доставили в Следственный комитет на допрос.

Кроме того, силовики нагрянули с обысками и к другим хабаровским активистам - к волонтёру штаба Навального Андрею Пастухову, председателю Хабаровского отделения Либертарианской партии Артему Мозгову, а также к активистам Михаилу Алексееву и Валентину Квашникову. Всех аналогично увезли на допрос позднее.

Уточняется, что Квашников имеет статус свидетеля, однако по какому делу - не известно на данный момент. Во время обыска у мужчины изъяли технику, телефоны и флешки.

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