Служебный автомобиль вице-губернатора Княгинина сбил мальчика

На Васильевском острове произошло ДТП с участием служебного автомобиля петербургского вице-губернатора Владимира Княгинина и 11-летнего мальчика, информирует 78.ru, приводя в подтверждение видеозапись инцидента с места событий.

Происшествие произошло на перекрестке Среднего проспекта и 16-17 линий: мальчик выехал на самокате на регулируемый пешеходный переход, где на него совершил наезд автомобиль Audi A8.

О том, что транспортное средство закреплено за Княгининым 78.ru подтвердила его пресс-секретарь. В момент ДТП за рулём сидел 56-летний водитель чиновника.

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