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15:57

Дмитриева и Трохманенко призвали Эргашева оставить тубдиспансер №17 на Боровой улице

фото ЗакС политика Дмитриева и Трохманенко призвали Эргашева оставить тубдиспансер №17 на Боровой улице

Депутаты Заксобрания от Партии роста Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко обратились к вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву в защиту ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер №17".

Как пишут "Санкт-Петербургские ведомости", диспансер могут выселить из здания на Боровой улице, чтобы передать здание в ведение РПЦ: раньше там размещалось подворье Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря. Санкт-Петербургская епархия направляла заявку в Смольный в 2015 году, но было оговорено, что для решения вопроса есть шесть лет – и теперь они истекли. Есть сведения, что медучреждение с Боровой хотят переселить на Звездную улицу, 12, в городской протививотуберкулезный диспансер, где еще и располагаются фтизиатры, обслуживающие пациентов Московского района.

Как указали Дмитриева и Трохманенко в обращении к Эргашеву, медики опасаются, что такая "реорганизация" станет "фактической ликвидацией медицинского учреждения и уничтожением достойного коллектива". Они подчеркнули, что перевод диспансера на Звездную улицу резко сократить ресурсы медучреждений, приведет к уплотнению тубдиспансеров Московского и Фрунзенского района.

Депутаты напомнили, что еще в 2008 году был выделен участок на улице Олеко Дундича под строительство нового здания для диспансера. Парламентарии просят Эргашева ускорить проектирование и строительство здания, а то его появления сохранить противотуберкулезный диспансер №17 на его прежнем месте.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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