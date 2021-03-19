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16:38

Шестерых экс-глав региональных энергокомпаний заподозрили в хищении 10 млрд рублей у "Россетей"

фото ЗакС политика Шестерых экс-глав региональных энергокомпаний заподозрили в хищении 10 млрд рублей у "Россетей"

МВД сообщило о задержании 11 человек в рамках расследования дела о хищениях в "Россети" на 10 млрд рублей.

Задержаны шесть бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт", ПАО "Челябэнергосбыт", Игорь Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит. Также среди задержанных – работники этих организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев.

По версии следствия, задержанные создали сеть подконтрольных сбытовых компаний, которые работали не по профилю: брали технические кредиты у АКБ "Мосуралбанк", деньги вкладывали в уставной капитал сторонних организаций, а кредитную задолженность погашали деньгами, которые получали от потребителей электроэнергии. Следствие полагает, что так фигуранты создали "формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций".

"Таким образом с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании выведены денежные средства в сумме более 10 млрд рублей", - заявили в МВД.

Возбуждены дела по ст. 159 (мошенничество) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Троих фигурантов дела уже арестовали, заседания по избранию мер пресечения еще четверым назначены на сегодня, 19 марта. Предполагаемый организаторов преступного сообщества объявили в международный розыск. Арестовано имущество фигурантов дела на сумму около 7 млрд рублей.

 

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