Беглов подписал закон о "балконной амнистии" в Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал поправки в ст. 18 закона "Об административных правонарушениях в Санкт Петербурге", которые освобождают от ответственности тех, кто самовольно остеклил балкон раньше 2021 года, сообщили в Смольном.

Тех, кто в нарушение требований к проектированию остеклил балкон или лоджию, чем самовольно изменил фасад здания, до 1 января 2021 года, не будут привлекать к административной ответственности. А тех, кто сделал это после, могут оштрафовать на 1-5 тысяч рублей.

Напомним, 10 марта закон о "балконной амнистии" окончательно принял ЗакС Петербурга в третьем чтении. Штрафы за самовольное остекление балконов ввели в январе 2020 года из-за новых правил благоустройства.

В конце декабря 2020 года правительство Петербурга приняло постановление об изменении правил благоустройства. В документе сказано, что остекление балкона до 1 января 2021 года не считается самовольным и его нельзя требовать убрать до 1 января 2028 года.

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