18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:31

Суд запретил определенные действия фигуранту нового дела о нападении на силовика на акции 23 января

фото ЗакС политика Суд запретил определенные действия фигуранту нового дела о нападении на силовика на акции 23 января

Пресненский суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий Максиму Леликову, которого задержали по делу о нападении на росгвардейца на акции протеста 23 января, передает "Новая газета".

Леликову запрещено покидать дом с 22:00 до 6:00 без письменного согласия следователя, общаться с другими фигурантами, получать посылки, вести переговоры с использованием любых средств, в том числе и интернета. Он обязан самостоятельно являться к следователю по звонку. Мера пресечения будет действовать до 17 мая.

О новом деле по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) стало известно 17 марта. По версии следствия, Леликов 23 января на акции протеста в поддержку Навального "с целью воспрепятствования законной деятельности правоохранительных органов нанес сотруднику Росгвардии удар в область ноги".

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:52 Главу штаба Навального в Хабаровске отправили под домашний арест по "дадинской" статье

19 марта, 19:45 Суд оставил фигурантов "санитарного дела" под домашним арестом до середины июня

19 марта, 18:53 Участника акции 23 января в Москве приговорили к двум годам колонии по делу о нападении на росгвардейца

19 марта, 9:11 На главу штаба Навального в Хабаровске завели дело по "дадинской" статье: у активистов прошли обыски

18 марта, 18:51 Жительнице Абакана назначили обязательные работы за вовлечение подростка в протесты

18 марта, 18:16 Коммунистку из Мосгордумы оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию 23 января

18 марта, 16:16 "Для начальства, а не для народа": СР получила ответ от МВД о заклеенных жетонах сотрудников ведомства

18 марта, 14:55 Суд продлил арест обвиняемому в нападении на сотрудника ГИБДД на митинге в Петербурге

18 марта, 14:40 Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали на 300 тысяч рублей за посты об акции 23 января

17 марта, 19:25 СК по Москве возбудил новое дело о нападении на росгвардейца на протестах 23 января


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:29 Кабмин утвердил порядок приезда иностранных студентов в Россию

14:44 Электронные паспорта в России начнут вводить в конце 2021 года

13:59 Муниципал: Муниципалы накрыли "Угрюмочную"

13:52 Главу штаба Навального в Хабаровске отправили под домашний арест по "дадинской" статье

13:34 Директор завода в Мурманске арестован по делу о хищении 45 млн рублей при ремонте "Адмирала Кузнецова"

12:54 В Смольном заявили о высокой вероятности третьей волны коронавируса в Петербурге

12:12 Володин: За "умным голосованием" стоят западные спецслужбы

11:20 В России выявили 9,6 новых случаев COVID-19, в Петербурге — 899

10:31 Суд запретил определенные действия фигуранту нового дела о нападении на силовика на акции 23 января

19 марта, 22:49 Муниципал: Муниципалы "Владимирского округа" нагрянули с проверкой в бар "Угрюмочная" на Рубинштейна

19 марта, 20:56 Экс-посол России в Беларуси стал госсекретарем Союзного государства

19 марта, 20:23 Режиссера Манского оштрафовали за пикет с трусами у здания ФСБ

19 марта, 19:45 Суд оставил фигурантов "санитарного дела" под домашним арестом до середины июня

19 марта, 19:10 Путин освободил от обязанностей посла РФ в Беларуси Мезенцева

19 марта, 19:01 Муниципал: Совет МО "Гражданка" не стал лишать мандата мундепа от КПРФ Жук

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru