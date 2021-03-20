Суд запретил определенные действия фигуранту нового дела о нападении на силовика на акции 23 января

Пресненский суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий Максиму Леликову, которого задержали по делу о нападении на росгвардейца на акции протеста 23 января, передает "Новая газета".

Леликову запрещено покидать дом с 22:00 до 6:00 без письменного согласия следователя, общаться с другими фигурантами, получать посылки, вести переговоры с использованием любых средств, в том числе и интернета. Он обязан самостоятельно являться к следователю по звонку. Мера пресечения будет действовать до 17 мая.

О новом деле по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) стало известно 17 марта. По версии следствия, Леликов 23 января на акции протеста в поддержку Навального "с целью воспрепятствования законной деятельности правоохранительных органов нанес сотруднику Росгвардии удар в область ноги".