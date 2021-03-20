Беглов ответил Вишневскому на запрос о защите Александровского завода от угрозы сноса

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский сообщил в соцсетях, что получил ответ от губернатора Александра Беглова на призыв сохранить Александровский завод в Пушкине, внеся изменения в Правила землепользования и застройки.

Беглов заявил, что в случае установления функциональной производственной зоны "установление территориальной зоны ТД2 не представляется возможным". К тому же, указал губернатор, установление функциональной производственной зоны не предусматривает размещения детских спортивных школ.

На земельных участках вокруг завода нет объектов культурного наследия, указал Беглов. Он отметил, что территория расположена в границах единой зоны регулирования застройки и хоздеятельности объектов культурного наследия за пределами исторических районов Петербурга. Согласно требованиям, строительство и реконструкция зданий там могут проводиться только после положительного заключения КГИОП, и до настоящего момента документации о возможном использовании участков комитет не получал.

Вишневский обратился к Беглову по вопросу сохранения Александровского завода в Пушкине в середине февраля. Местные жители опасаются, что если не определить территорию завода как зону ТД2_2, не предусматривающую строительства жилья, то появится угроза сноса завода. Также есть опасения, что под риском выселения окажется детский футбольный клуб "Флагман-София".

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