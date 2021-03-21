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10:36

МВД: Петербург оказался в лидерах по росту преступности с начала года

фото ЗакС политика МВД: Петербург оказался в лидерах по росту преступности с начала года

Петербург занимает первую строчку среди регионов с самыми высокими показателями роста числа преступлений с начала 2021 года, уведомляет ТАСС, ссылаясь на официальную статистику МВД.

Темп прироста зарегистрированных преступлений в городе на Неве составил 28,6%. В топе регионов по этим показателям оказались также Тульская область (20,6%), Адыгея (17,6%), Тува (17,1%) и Севастополь (13,1%).

Следом за ними в списке Северная Осетия – Алания, Алтай, Чечня, Камчатский и Алтайский края, в которых рост преступлений составил от 7,6% до 10,5%.

В то же время заметно меньше стали нарушать закон в Еврейской автономной области (на 30,6%), Смоленской области (на 22,1%) и Мордовии (на 20,2%).

Всего в текущем году на территории России зафиксировано практически 310 тысяч преступлений, что на 5,5% меньше показателей того же периода годом ранее.

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