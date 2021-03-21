Петербургские спасатели потушили пожар, охвативший кровлю трёх генконсульств

Сегодня утром в Петербурге произошло возгорание в здании, в котором находятся генеральные консульства трёх стран – Швейцарии, Кипра и Греции, оповестили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Речь идёт о доме по проспекту Чернышевского, 17. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 09:09, пламя охватило часть кровли здания. Площадь горения составила 20 кв. метров.

Уже через час, к 10:20, огонь потушили, в операции принимали участие 12 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

О наличии погибших и пострадавших информации нет.