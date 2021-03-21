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14:46

Любовь Соболь нарушила условия домашнего ареста, посетив службу в церкви

фото ЗакС политика Любовь Соболь нарушила условия домашнего ареста, посетив службу в церкви

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь, пребывающая под домашним арестом в рамках "санитарного дела", нарушила его условия, посетил церковную службу, уведомил у себя в Twitter её адвокат Владимир Воронин.

"Сегодня первое воскресенье Великого Поста, и Любовь Соболь идет на службу в церковь Троицы Живоначальной в Старых Черемушках, что рядом с ее домом", - известил защитник юристки.

Некоторое время назад следователь запретил Соболь посещать врача, церковь и провожать ребёнка в школу.

Ещё тогда Воронин предположил, что Соболь сознательно может нарушить условия домашнего ареста в случае, если его пролонгируют.

Напомним, уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено постфактум несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января. Его фигурантами стали соратники политика, работники ФБК и оппозиционеры. 

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесён в реестр НКО-иностранных агентов в РФ

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