Глава СКР: Необходимо найти и осудить всех нацистских преступников

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уверен в том, что уполномоченным органам следует установить и отправить под суд всех граждан, имеющих отношение к преступлениям нацизма. Соображениями глава СКР поделился в интервью РИА "Новости".

"Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке", - констатировал глава Следкома.

По словам Бастрыкина, преступления против человечности не имеют срока давности. На сегодняшний день, продолжил он, удалось установить подробности о массовых бойнях мирного населения во времена Второй мировой войны в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, на Крымском полуострове, в Краснодарском и Ставропольском краях. Следственный комитет намерен объединить все уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно - о геноциде народов СССР.

Напомним также, 17 марта депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении проект закона об установлении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.