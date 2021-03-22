Авария оставила жителей трёх улиц в Невском районе без тепла

Обитатели пятнадцати домов, расположенных в Невском районе, вынужденно останутся отключенными от тепла ввиду коммунальной аварии, извещает "ЖКС № 1 Невского района" на своей странице "ВКонтакте".

Батареи в многоквартирных домах стынут, начиная с 10:00. Всего под отключение попали жители трёх улиц.

Так, на данный момент отопление отсутствует в домах №№ 13/1, 13/2, 13/3, 15/1, 17/1, 17/2, 19/1 и 19/2 по улице Крыленко. На улице Тельмана не повезло жителям домов 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5. Отключены от сети также дома 31, 35/38 на Искровском проспекте.

Ликвидацией аварии занимаются специалисты "Теплосети". Ожидается, что работы будут завершены уже сегодня к 18:00.