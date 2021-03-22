Плату за капремонт в Ленобласти поднимут до среднероссийского уровня

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о готовности повысить плату за капитальный ремонт в регионе до среднего по России уровня, пишет 78.ru.

Это произойдёт в том случае, уточнил управленец, если жителям региона продемонстрируют качество и оперативность выполняемых работ.

На сегодняшний день взнос за капремонт в Ленобласти составляет 8 рублей 24 копейки, что является одним из самых низких показателей по стране и в СЗФО.

Кроме того, Дрозденко отметил, что в прошлом году собираемость взносов в регионе снизилась до 94% - в том числе, из-за введённых льгот по оплате.