У Госдумы сменился начальник аппарата

В стенах Государственной думы намечается кадровая перестановка, информирует "Интерфакс", ссылаясь на соответствующее заявление председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

"Сегодня на комитете по регламенту, а затем на Совете Думы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата Госдумы Татьяны Вороновой", - известил Володин.

Новым главой аппарата должен стать Игорь Дивейкин, ныне занимающий пост замруководителя аппарата Думы.

Татьяна Воронова, заключил Володин, уходит трудиться в "Новатэк".