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18:58

В Псковской области и Петербурге суды прекратили дела пятерых участников акции 23 января

фото ЗакС политика В Псковской области и Петербурге суды прекратили дела пятерых участников акции 23 января

Суд в Псковской области закрыл административные дела против четырех участников несакционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей 23 января, сообщает "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Владимира Данилова. Таким образом, штрафы, назначенные судом низшей инстанции, были отменены, за отсутствием состава правонарушения.

Мероприятие, за которое на активистов составили протоколы по "митинговой" статье 20.2 КоАП, проходило в Великих Луках в форме хоровода вокруг елки.

В Петербурге суд 22 марта тоже прекратил одно дело, связанное с акцией 23 января: штраф отменили Ксении Клемперт, которой вменили "коронавирусную" статью о нарушении правил самоизоляции. В Петербурге протестующие в день акции перекрыли Невский проспект. В ходе несогласованного митинга, почти сразу переросшего в шествие, произошло несколько столкновений с полицией. В акции участвовали, по оценкам ЗАКС.Ру, около 20 тысяч человек, из которых задержали несколько сотен.

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