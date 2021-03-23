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10:22

"Коммерсантъ": Путин не будет возглавлять список "Единой России" на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика "Коммерсантъ": Путин не будет возглавлять список "Единой России" на выборах в Госдуму

Президент Владимир Путин, вероятнее всего, не будет возглавлять список "Единой России" на выборах в Госдуму в 2021 году, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, в Кремле больше заботятся о легитимности избирательной кампании. Один из источников рассказал, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обнародовал целевые показатели для выборов: 45% голосов за "Единую Россию" по спискам при явке 45%. Собеседник издания отметил, что если список единороссов возглавит Путин, то от этих показателей придется отказываться, и партия должна набрать больше.

"А значит, становится не нужна работа, проделанная по созданию малых партий и обновлению "Справедливой России"", - приводит "Коммерсантъ" слова источника.

Другой собеседник издания считает, что участие президента в выборах фактически сведет на нет достижения на президентских выборах 2018 года (76,7% голосов за Владимира Путина) и голосовании по Конституции в 2020-м (77,9% за поправки). По мнению источника, если Путин будет во главе списка, то результат партии будут интерпретировать как его личный.

По последним данным ВЦИОМ, за "Единую Россию" были готовы голосовать 28,7% опрошенных.

В феврале появились сведения, что руководство "Единой России" может обратиться к Путину с просьбой возглавить ее список. В частности, URA.RU писало, что Путин рассматривает подобную возможность. Сами единороссы это опровергали, называя фейком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что каких-либо решений на этот счет Путин не принимал.

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