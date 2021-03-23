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13:56

Из-за прорыва трубы в центре Петербурга забил фонтан кипятка высотой с дом

фото ЗакС политика Из-за прорыва трубы в центре Петербурга забил фонтан кипятка высотой с дом

На Исполкомской улице в Петербурге в районе дома 17  прорвало трубу с горячей водой, фонтан кипятка достигал высоты пятиэтажного дома, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП" во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, фонтан горячей воды бьет в окна соседнего дома, кипяток попадает и на стоящие рядом машины. Из-за аварии было временно ограничено движение трамвая №24, сейчас оно уже восстановлено.

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили, что на месте работают специалисты службы. Они устранили течь и приступили к ремонту. "Фонтанка.ру" со ссылкой на администрацию Центрального района сообщает, что в трех зданиях рядом с местом аварии ограничено водоснабжение. В "Теплосети" уточнили, что тепло в этих домах восстановят к 9:00 24 марта.

 

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