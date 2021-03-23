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Поправки в Конституцию

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15:30

Госдума приняла обнуление президентских сроков Путина во втором чтении

фото ЗакС политика Госдума приняла обнуление президентских сроков Путина во втором чтении

Госдума во втором чтение одобрила законопроект, который приводит закон о выборах и референдумах в соответствии с обновленной в 2020 году Конституцией и в том числе дает право президенту Владимиру Путину избираться еще два раза, передает РИА "Новости".

Документ на рассмотрение Госдумы внесли депутаты Павел Крашенинников, Ольга Савастьянова и сенатор Андрей Клишас.

Летом 2020 года в Конституцию внесли поправки. Среди них было положение о том, что ограничение по числу президентских сроков с момента обновления Конституции применяется к действующему главе государства без учета его прежних сроков. То есть, теперь Путин имеет право баллотироваться в президенты еще два раза и в случае успеха оставаться у власти до 2036 года. К тому времени ему будет около 84 лет.

 Кроме обнуления сроков Путина в документе прописаны дополнительные требования к кандидатам в президенты. Кроме того, что это должен быть гражданин России не моложе 35 лет, не менее 25 лет он должен постоянно прожить в России, не иметь когда-либо иностранного гражданства или вида на жительство. Последнее правило не будет распространяться на жителей территорий, принятых в состав РФ, например, Крыма.

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