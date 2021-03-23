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17:58

Банк России обновит дизайн банкнот и заменит города на некоторых из них

фото ЗакС политика Банк России обновит дизайн банкнот и заменит города на некоторых из них

Зампредседателя Центробанка Михаил Алексеев заявил, что дизайн российских банкнот будет обновлен, и на них появятся другие города, передает РБК.

По словам Алексеева, решение заменить некоторые города на банкнотах связано с тем, что на них представлены города лишь пяти федеральных округов России: городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет.

Так, на смену Красноярску на купюре в 10 рублей придет Новосибирск. Архангельск на 500-рублевой купюре заменят на Пятигорск. Вместо Ярославля на купюре в 1000 рублей будет Нижний Новгород, а место Хабаровка на 5000-ой купюре займет Екатеринбург. Остальные города – Санкт-Петербурга на 50-рублевой купюре, Москва на 100-рублевой – останутся, но их внешний вид тоже изменится. На оборотной стороне всех банкнот будут изображения достопримечательностей федеральных округов, а пока – виды городов.

По словам Алексеева, перечень достопримечательностей Москвыи ЦФО, которые будут изображены на банкноте в 100 рублей, определит совет директоров Банка России и утвердит вместе с концептуальным дизайнером. В ЦБ ожидают, что она банкнота появится в 2022 году.

В последний раз банкноты в России обновлялись в 2017 году, когда в обращение вышли купюры в 200 рублей с изображением Севастополя и 2000 – с видами Владивостока.

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