В Хабаровске задержали участницу сентябрьских протестов в поддержку Фургала

Хабаровские правоохранители задержали местную жительницу Мадину Петренко, участвовавшую в акции 11 сентября 2020 года в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, уведомляет "ОВД-Инфо".

Женщину доставили в отдел полиции №4, где в её отношении был оформлен протокол по статье об участии в акции, создавшей помехи инфраструктуре и движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

В ближайшее время по делу Петренко должен состояться суд.

Напомним, в июле 2020 года Фургала задержали и этапировали в Москву: ему предстоит суд по делу с тяжкими обвинениями. Бывшему чиновнику инкриминируют организацию убийств в середине 2000-х годов. В Хабаровске он продолжает пользоваться большой поддержкой у жителей, чего нельзя сказать о врио губернатора края – ставленнике президента Михаиле Дегтяреве.