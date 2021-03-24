В России зафиксировали еще 8,8 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлен 8 861 новых случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии по всей стране зафиксирован 4 483 471 случай заболевания. По официальным данным, умерли от коронавируса 96 219 россиян, 401 летальный исход добавлен в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 807 человек. 37 567 петербуржцев лечатся от коронавируса сейчас, с марта 2020 года в городе выявлено 389 464 случаев заражения. Число умерших от инфекции возросло на 35, известно о 12 029 смертях от коронавируса.

В Москве, где заболевших больше всего, заразился еще 1 431 человек (63 834 лечатся сейчас). В Подмосковье – 535 (35 525 проходят лечение).