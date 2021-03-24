Госдума окончательно приняла законопроект об обнулении сроков Путина

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на свой пост после обновления Конституции, передает РИА "Новости".

Законопроект внесли депутаты Павел Крашенинников, Ольга Савастьянова и сенатор Андрей Клишас, он приводит закон о выборах и референдумах в соответствие с поправками в Конституцию, которые внесли летом 2020 года.

Напомним, среди пунктов обновленной Конституции есть положение о том, что ограничение по числу президентских сроков с момента обновления Основного закона страны применяется к действующему главе государства без учета его прежних сроков. То есть Путин получит право баллотироваться в президенты еще два раза и в случае успеха оставаться у власти до 2036 года. К тому времени ему будет около 84 лет.

Кроме обнуления сроков Путина в документе прописаны дополнительные требования к кандидатам в президенты. Кроме того, что это должен быть гражданин России не моложе 35 лет, не менее 25 лет он должен постоянно прожить в России, не иметь когда-либо иностранного гражданства или вида на жительство. Последнее правило не будет распространяться на жителей территорий, принятых в состав РФ, например, Крыма.