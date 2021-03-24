Шишлов назвал три главных проблемы, возникших при голосовании по поправкам в Конституцию

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, выступая в ЗакСе 24 марта, рассказал об основных проблемах, возникших во время плебисцита по одобрению изменения Конституции в 2020 году.

Омбудсмен заявил, что обязательное тестирование на коронавирус прошли только 359 членов избирательных комиссий. По его словам, это менее 2% от общего числа.

- У 15 членов комиссий выявили ковид и они были изолированы, - добавил Шишлов.

Вторая выделенная им проблема связана с массовым принуждением сотрудником бюджетных организаций к откреплению и голосованию в определённом месте и определённое время.

По оценке Шишлов, это находится на грани уголовного преступления по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав). Омбудсмен отметил, что Горизбирком официально не обсуждал этот вопрос на своих заседаниях.

Самой серьёзной проблемой Шишлов назвал нарушения во время многодневного голосования. Он напомнил о случаях, когда избиратели заявляли, что за них уже проголосовали и о нарушениях ведения списков избирателей.

Напомним, голосование по одобрению поправок в Конституцию состоялось с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Сергей Еремеев

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