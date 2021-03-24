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13:45

Макаров не дал прямого ответа на вопрос о возможном выдвижении в Госдуму

фото ЗакС политика Макаров не дал прямого ответа на вопрос о возможном выдвижении в Госдуму

У спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова на брифинге 24 марта спросили о лидерах региональной части списка "Единой России" на выборы в Госдуму и ЗакС, а также о возможности его выдвижения в Госдуму, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Председатель городского парламента и лидер "Единой России" в Петербурге ответил уклончиво, заявив, что решение о лидерах списков примет федеральное руководство партии. 

- Что касается выборов в Государственную думу. Кто будет возглавлять эти списки? Коллеги, это решает федеральное руководство партии. Для того, чтобы возглавлять списки, необходимо заслужить. Если будут положительные оценки в этом вопросе… Решает руководство партии. Пройдут недели и месяцы и мы безусловно узнаем, кому будет доверено возглавлять списки в Законодательное собрание и в Государственную думу, - сказал Макаров. 

Отметим, ранее спикер ЗакСа, комментируя слухи о своём выдвижении в Госдуму, заявлял, что намерен идти только в городской парламент. 

Накануне о том, что председатель Заксобрания может подать заявку для участия в думской кампании сообщили "Ведомости Санкт-Петербург" со ссылкой на анонимные источники в ЗакСе и руководстве партии. 

Сергей Еремеев


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