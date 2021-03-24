Муниципалам Петербурга официально разрешат участвовать в молодежной политике

Новое полномочие могут получить органы местного самоуправления Петербурга. Законодательное собрание 24 марта приняло за основу законопроект, согласно которому муниципалы смогут принимать участие в реализации молодежной политики.

Документ внесла фракция "Единая Россия". "За" его принятие проголосовали 43 депутата. "Против" были двое.

Напомним, ранее городской парламент принял в первом чтении еще две инициативы, связанные с молодежной политикой. Подробнее о них читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев