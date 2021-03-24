"Интерфакс": Уволенный в рамках дела Голунова полицейский уехал из России

Экс-глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы, проходивший свидетелем по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, Андрей Щиров покинул Россию, поделился с "Интерфаксом" осведомленный источник.

"Щиров переехал из России в одну из европейских стран. Насколько мне известно, он находится в Черногории", - ретранслирует агентство его слова.

Мужчину должны были допросить как свидетеля по делу Голунова, однако вручить ему повестку не удалось, так как он находился вне РФ.

Щиров являлся начальником полицейской опергруппы, члены которой, по версии следствия, подкинули наркотики Голунову. Когда их задержали в январе 2020 года, Щиров был с ними. Позднее выяснилось, что он имеет статус свидетеля.

Летом 2019 года, когда дело получило широкий резонанс и Голунова отпустили, Щирова уволили из органов.