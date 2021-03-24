В Курске корреспондента "7x7" арестовали на 7 суток из-за акции 23 января

Кировский райсуд Курска отправил под 7-суточный административный арест внештатного корреспондента "7x7" Ивана Звягина из-за январского протеста в поддержку Алексея Навального, уведомляет "ОВД-Инфо".

Мужчине инкриминировали участие организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

"Меня обвинили в организации, потому что я помогал протестующим по правовым вопросам в чате. Например, скидывал памятки ОВД-Инфо", - сообщил в разговоре с изданием Звягин.

Комментируя произошедшее в беседе с "7x7" журналист уточнил, что отвечал в чате на вопрос одного из задержанных о необходимости поездки в прокуратуру словами "Ничего страшного, едьте", которые полиция впоследствии вырвала из контекста, указав, что таким образом Звягин якобы призывал к участию в демонстрации.

Добавим, в спецприёмнике Звягину предстоит провести 5 суток вместо 7-ми: зачтут два дня, проведённых в отделе полиции № 5 Курска после задержания 29 января.