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18:59

Петербург обновил температурный рекорд 1938 года

фото ЗакС политика Петербург обновил температурный рекорд 1938 года

Днём в среду, 24 марта, в городе на Неве был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, оповестили в ФГБУ "Северо-Западного УГМС".

Так, специалисты гидрометеорологической станции Петербурга зафиксировали во второй половине дня отметку в 11 градусов Цельсия: значение побило дневной максимум, зарегистрированный в 1938 году (+10,6 °C).

При этом в УГМС уточнили, что итоговые значения максимальной температуры воздуха будут известны только в 21:00.

Добавим, потепление "раздело" петербуржцев: пользователи соцсетей сегодня днём активно делились фотографиями отдыха горожан у стен Петропавловской крепости, на кадрах - многие люди загорают топлесс.

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