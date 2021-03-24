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20:57

Шишлов: Теперь гайд-парка на площади Ленина нет, постановление утратило силу

фото ЗакС политика Шишлов: Теперь гайд-парка на площади Ленина нет, постановление утратило силу

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов в ходе доклада в Заксобрании заявил, что гайд-парка на площади Ленина больше нет из-за смены ограничений по заполняемости, текст доклада опубликован на сайте омбудсмена.

Шишлов заявил, что гайд-парк на площади Ленина вместе с тремя другими был организован постановление Смольного в феврале 2019 года временно, до принятия закона Санкт-Петербурга, изменяющего "нормы предельной заполняемости специально отведенных мест" для выражения мнений. В 2020 году был принят закон, устанавливающий, что эта норма не может быть меньше 500 человек, и поэтому, по мнению Смольного, постановление о четырех гайд-парках формально утратило силу, подчеркнул Шишлов.

"Теперь гайд-парка на площади Ленина нет и, когда коронавирусные ограничения будут сняты, желающие уже не смогут им воспользоваться как специально отведенным местом для проведения публичных мероприятий в упрощенном уведомительном порядке, то есть без согласования", - подвел итог омбудсмен.

Шишлов выступил в ЗакСе с докладом о работе за 2020 год. Он рассказал депутатам об учасившихся жалобах на домашнее насилие, об ущемлении избирательных прав при отмене допвыборов по 21-му избирательному округу, о том, как муниципальные депутаты добивались положенных им после выборов мандатов через суды. Подробнее об этом и о том, как спикер ЗакСа Вячеслав Макаров открыл выставку, посвященную князю Александру Невскому в Мариинском дворце – в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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