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Поправки в Конституцию

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18:18

ЗакС и святые земли русской

Имя князя Александра Невского в Законодательном собрании Петербурга 24 марта звучало чаще, чем фамилии большинства депутатов. Спикер Вячеслав Макаров говорил о нем и с парламентской трибуны, и на брифинге, и во время торжественного мероприятия. Он заявил, что небесный покровитель спас Петербург от иноземных захватчиков и продолжает помогать России вести мир спасительным путем. 

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В том, что в Петербурге никогда не ступала нога вражеского солдата, есть заслуга в том числе князя Александра Невского, небесного покровителя города, заявил журналистам спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

800 лет со дня рождения князя будут отмечать в середине мая, но в Мариинском дворце перманентное празднование идет уже несколько месяцев. О заслугах древнерусского военачальника вспоминают почти на каждом заседании, а 24 марта в Ротонде открыли выставку в честь победителя шведов и ливонцев. Ее организовали при поддержке Военно-исторического музея артиллерии. Значительная часть экспонатов - картины и графические работы главного художника музея Евгения Емельянова. Рядом с ними разместили две иконы XIX века, образцы защитной амуниции и вооружения новгородцев XII века и копию подписанного Владимиром Путиным указа о награждении Вячеслава Макарова орденом Александра Невского. 

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- Россия - последняя миродержавная сила на планете Земля, - заявил спикер ЗакСа на церемонии открытия выставки. - Россия, благодаря таким великим святым земли русской, как святой благоверный князь Александр Невский, святой батюшка Иоанн Кронштадтский, святая блаженная Ксенюшка Петербургская, является миродержавной силой на планете Земля. Именно благодаря таким святым Россия ведет мир спасительным путем. Спасительный путь - не самый легкий, но это единственный правильный и верный путь. 

После этого он отметил важность принятых поправок в Конституции о браке как союзе между мужчиной и женщиной и "упоминании Бога на планете Земля".

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Вспомнил о князе спикер и непосредственно во время пленарного заседания. Это произошло, когда оппозиция начала дискуссию о проблемах молодых. ЗакС принял поправки в региональный закон о молодежной политике. В целом, технические - документ приводили в соответствие с федеральными изменениями. Однако отдельные депутаты выразили недовольство неактуальностью новелл федеральных законодателей и в целом тем, как в стране ведется работа с подрастающим поколением.

- Молодежь, как мы знаем из огромного количества исследований, беспокоит тотальная социальная несправедливость, отсутствие равных возможностей и полное отсутствие социальных лифтов, - заявил представитель КПРФ Александр Рассудов

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Макаров, отвечая критикам, признал, что проблемы существуют и впереди большая работа. Он озвучил некоторые ориентиры: при строительстве молодежных организацией можно равняться на комсомол, а примером для тинейджеров должен стать Александр Невский, который громил врагов уже в 20 лет.

- Вы вдумайтесь, в 20 лет он одержал победу на Чудском озере, - сказал Макаров коллегам. - В 20 лет! Чем не пример для молодежи? Понятно, у него было особенное воспитание. Он князь, из княжеской семьи. Но как сделать так, чтобы нам воспитать полководцев, воинов, патриотов, великих ученых?

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С докладом о проделанной в 2020 году работе перед депутатами выступил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Он, в частности, рассказал об участившихся жалобах на домашнее насилие. Причем только по 7% соответствующих заявлений возбудили уголовные дела, отметил уполномоченный. 

Много говорилось о политике. Омбудсмен, например, увидел ущемление избирательных прав в отмене дополнительных выборов в ЗакС по 21-му избирательному округу и рассказал о боях, с которыми отдельные победители муниципальных выборов добивались положенных им депутатских мандатов. Он также перечислил основные проблемы, возникшие во время голосования по поправкам в Конституцию, от несдачи тестов на коронавирус большинством членов избирательных комиссий до нарушений в дни недельного плебисцита. 

Шишлов - выходец из партии "Яблоко", а потому по итогу его выступлений обычно много острых вопросов возникает у единороссов. На этот раз, обращаясь к омбудсмену, представители партии власти цитировали не только его доклад, но и недавние интервью. Например, Александр Ходосок напомнил, как в феврале уполномоченный заявил "Эху Москвы", что Алексей Навальный должен быть освобожден, как и другие политические заключенные. 

- У меня вопрос. Осужденного за мошенничество преступника вы называете политическим заключенным. Как вписывается в схему вашей деятельности ваше высказывание? - поинтересовался Ходосок.

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Шишлов подтвердил, что считает Навального политзаключенным, хоть и не относит себя к числу его сторонников. Он заявил, что между вменяемой статьей и сутью преследования часто есть разница. 

- Это просто по определению политический заключенный. К сожалению, у нас в России это не единственная, далеко не единственная фамилия, - добавил омбудсмен.  

Спикера Макарова на брифинге спросили, кто возглавит списки "Единой России" на выборах в Госдуму и ЗакС, а также, будет ли он сам участвовать в думской кампании. Слухи об этом ходят уже несколько месяцев. Единоросс не дал прямого ответа на второй вопрос, сообщив только, что вопрос определения лидеров списков находится в ведении федерального руководства партии. Зато он охотно высказался на тему заявлений главы штаба Навального Ирины Фатьяновой о желании составить ему конкуренцию на выборах в ЗакС. Председатель городского парламента пожелал своим соперникам успеха и признался, что ждет от них позитива и конструктивных предложений. Макаров подчеркнул, что сам он знает каждого дворника на своей избирательной территории.

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Главная околопарламентская новость дня в лагере оппозиции - "переезд" беспартийного депутата Максима Резника. Раньше он сидел в правом крыле зала с Партией Роста, от которой и избирался. На этот раз занял место слева, рядом с представителями фракции "Яблоко". В разговоре с ЗАКС.Ру парламентарий подтвердил, что и дальше будет сидеть только здесь. Он объяснил, что желание "переехать" появилось у него уже давно из-за накопившихся разногласий с представителями Партии Роста. После того, как его номинальные коллеги по фракции решили выдвинуть в новый созыв ЗакСа своего кандидата по округу "яблочника" Бориса Вишневского, шаг был сделан.  К тому же теперь он сидит рядом с тремя другими депутатами, голосовавшими против поправок в Конституцию, Рассудовым, Вишневским и Михаилом Амосовым, отметил Резник. 


текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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