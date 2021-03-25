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13:51

Бывшего петербургского таможенника из-за взятки отправили в колонию

фото ЗакС политика Бывшего петербургского таможенника из-за взятки отправили в колонию

Задержанный два года назад бывший инспектор Балтийской таможни Александр Жарин получил от суда приговор в виде семи лет колонии строгого режима. Ему вменили в вину полученную взятку в размере 170 тысяч долларов, а также совершение служебного подлога, передает ТАСС со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру. Помимо суммы коррупционных денег мужчина должен будет выплатить в бюджет 50 тысяч рублей. 

Как установило следствие, взятку Жарин получил за внесение в базу данных Балтийской таможни не соответствующую действительности информацию о вывозе за границу более 50 млн пачек сигарет. При этом де-факто табачные изделия остались на территории России и реализовывались. В деле имеется еще один фигурант, которому инкриминируют посредничество в получении взяток и которого пока не осудили.

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