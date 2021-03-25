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18:31

Эсеры хотят подготовить к выборам 120 тысяч наблюдателей

фото ЗакС политика Эсеры хотят подготовить к выборам 120 тысяч наблюдателей

Партия "Справедливая Россия - За правду" объявила о намерении подготовить к ближайшему единому дню голосования команду из 120 тысяч наблюдателей. Проект "Справедливый наблюдатель" они позиционируют как инновационный, а лидер эсеров Сергей Миронов называет его "беспрецедентным" и уверен в достижении цели.

"Самая главная задача – показать нашим избирателям, особенно тем, кто не ходит на выборы, не веря, что от их голосов что-то зависит, что их голос защитят. Приходите, голосуйте за наших кандидатов, мы не дадим украсть и защитим каждый голос! Мы дадим бой "Единой России", нам это по плечу – молодые и энергичные силы армии "Справедливого наблюдателя" это сделают", - уверен Миронов.

Проект включает в себя подготовку координаторов, дистанционное обучение наблюдателей и создание мобильного приложения, причем последнее в партии считают самым важным элементом "Справедливого наблюдателя". Первым городом, внесенным на карту в приложении, стал Якутск. На текущей неделе там пройдут досрочные выборы главы городского округа.

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