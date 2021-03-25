Бывшему помощнику депутата Коваля продлили домашний арест

Приморский районный суд Петербурга в четверг, 25 марта, оставил под домашним арестом экс-помощника депутата ЗакСа Романа Коваля Андрея Гришина, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Информация об этом появилась на сайте суда.

По версии следствия, Коваль через депутатские поправки в бюджет Петербурга с 2018 по 2020 год мог способствовать выделению городских субсидий медицинским организациям. Те объявляли конкурсы на закупку медоборудования и других материалов. Тендеры выигрывали компании Лихолетова, и тот якобы "благодарил" парламентария откатами, которые, по версии правоохранителей, передавал частями через помощника депутата Гришина. Сам депутат находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Взятка, считают следователи, была передана частями: наличными через Гришина, а также в виде имущества – автомобиля Audi Q7.

Гришина задержали 30 июля 2020 года сразу после получения от Лихолетова 2 млн рублей. Изначально он отрицал вину и объяснял в суде, что бизнесмен вернул ему долг.

В конце декабря бывший помощник депутата дал признательные показания. После этого ему изменили меру пресечения, отпустив из следственного изолятора под домашний арест.