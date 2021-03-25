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21:42

Муринский парк планируют защитить от застройки законом

фото ЗакС политика Муринский парк планируют защитить от застройки законом

В пакет поправок, которые комиссия ЗакСа по городскому хозяйству, 25 марта рекомендовала принять в закон Петербурга о зеленых насаждениях общего пользования, вошли предложения по Муринскому парку.

Из документов следует, что депутаты "Единой России" Анатолий Дроздов, Галина Назарова, Вера Сергеева, Владимир Носов и Елена Рахова внесли аналогичные поправки, согласно которым участку 4102 должны присвоить статус ЗНОП. Это участок, на котором ранее компания "Анна Нова" планировала построить спорткомплекс Nova Arena-2. Против реализации этого проекта выступали местные жители.

Подобные поправки внесли также фракция "Справедливая Россия" и депутат от "Яблока" Борис Вишневский, однако их предложения, в отличие от поправок единороссов, комиссия рекомендовала отклонить.

Напомним, ранее активисты Калининского района добились в судах признания незаконным выданного разрешения на строительство в Муринском парке.


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