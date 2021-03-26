Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 3,4%

Правительство утвердило постановление, согласно которому социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%, сообщили в пресс-службе кабмина.

Средний размер пенсии после индексации составит 10 183 рублей. На индексацию в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 12,8 млрд рублей, решение затронет более 3,9 млн человек.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.