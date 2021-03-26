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13:59

Депутаты ЗакСа подготовили законопроекты об избирательных комиссиях Петербурга

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа подготовили законопроекты об избирательных комиссиях Петербурга

Комитет по законодательству городского парламента на заседании 26 марта одобрил законопроект о выборах членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Согласно документу, если срок полномочий членов Горизбиркома истекает во время избирательной кампании, то своих постов они не лишаются до подведения итогов. Набор новых членов ГИК должен начаться не ранее официального опубликования результатов выборов или референдума, следует из законопроекта. Также в закон о Санкт-Петербургской избирательной комиссии планируется добавить, что члены комиссии обязаны сообщить о возникновении "личной заинтересованности", которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Присутствовавшие на заседании комитета глава Горизбиркома Наталья Чечина и член комиссии Дмитрий Краснянский заявили, что поддерживают все предложенные изменения. 

Также комитет по законодательству рассмотрел законопроект о территориальных избиркомах и избирательных комиссиях муниципальных образований. В документе сказано, что члены ТИКов также сохраняют свои полномочия до конца избирательной кампании. Новая комиссия формируется только после официального опубликования результатов выборов или референдума, сказано в законопроекте.

Документ закрепляет возможность передачи полномочий от ИКМО к территориальным избиркомам - до окончания срока полномочий последней. Избирательная комиссия муниципалитета может попросить не отдавать ее полномочия новому составу ТИК. Сделать это необходимо за шесть месяцев до формирования нового территориального избиркома: если запроса от ИКМО не поступило, то полномочия автоматически передаются новому составу, следует из законопроекта. 

Там же прописано, что ИКМО должно быть ликвидировано как юридическое лицо, если ее полномочия перешли к ТИК. Муниципалитет обязан сделать это в течение трех месяцев, сказано в документе. 

- Мы предлагаем решить еще один спорный вопрос, связанный с необходимостью обязать муниципальные советы ликвидировать юридические лица, которые ранее были образованы в связи с образованием избирательных комиссий муниципальных образований, поскольку на практике есть ситуация, при которой полномочия ИКМО переданы в ТИК, но при этом, ИКМО продолжает существовать как юридическое лицо, некоторые председатели продолжают получать зарплату ни за что, - пояснил норму глава комитета по законодательству депутат Денис Четырбок

Также законопроект обязывает председателя ТИК сообщить о возможном конфликте интересов. Член Горизбиркома Краснянский заявил, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия поддерживает предложенный документ. 

- Если этот проект будет принят, обретет статус закона, Петербург станет первым в России регионом, где существует хоть какое-то правовое регулирование порядка, сроков, иных особенностей передачи полномочий избирательных комиссий муниципальных образований в территориальные избирательные комиссии, - сказал Краснянский. 

Теперь документы должны одобрить на заседании Законодательного собрания. 

Напомним, после скандальных муниципальных выборов 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия предложила передать полномочия ИКМО территориальным избиркомам. Пока на это пошли 34 муниципалитета из 111, сообщила глава ГИК Чечина. По ее словам, до 6 апреля аналогичное решение должны принять еще 10 муниципальных образований. 

София Саттарова


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