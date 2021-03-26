Милонов считает, что Цивилев мог бы подойти на место нового спикера ЗакСа

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов посвятил эфир авторской программы на радиостанции "Комсомольская правда - Петербург" фигуре председателя ЗакСа Вячеслава Макарова в свете новостей о его возможном уходе в нижнюю палату Федерального собрания. Среди прочего разговор с гостем и соведущей зашел о возможных сменщиках многолетнего спикера на его посту. На вопросы о том, кого можно было бы представить на этом месте, Милонов не вполне прямо и не сразу ответил несколькими кандидатурами.

"Я считаю, что один из самых ярких депутатов "Единой России" - это Цивилев", - произнес он к удивлению собеседников.

Далее Милонов похвалил моральные качества Анатолия Дроздова, оговорив, что тот "очень хорошо смотрится в качестве зама". В целом же, достойных людей, на его взгляд, в городе хватает.

"Я считаю, что нужно запустить голосовалку. Взять Цивилева, не знаю, Андрея Анохина я бы тоже предложил рассмотреть. Предложил бы рассмотреть всех депутатов Законодательного собрания, и мы бы посмотрели, за кого бы люди проголосовали", - сказал законотворец.

Наконец, прозвучало и соображение иного толка.

"Если бы я пошел в Законодательное собрание, то я бы боролся за эту должность, я был бы отличным, самым лучшим спикером", - пообещал Милонов и тут же сказал, что этому не суждено случиться из-за его внутрипартийного обещания.

Возможное будущее Макарова в Думе видится ему благополучным.

"Петербургский ЗакС - это кузница кадров, и я думаю, что Вячеслав Серафимович не будет рядовым депутатом, он будет ярким и иметь право на то, чтобы претендовать на должность первого зама комитета какого-нибудь, это очень серьезная должность", - рассудил депутат и радиоведущий.

Напомним, что накануне вечером губернатор Александр Беглов заявил в телеинтервью, что видит Макарова в качестве представителя Петербурга в Госдуме. Позже Макаров дал понять, что не огласит своего решения раньше июня: в этом месяце должен будет пройти съезд единороссов.

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