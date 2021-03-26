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19:50

Милонов считает, что Цивилев мог бы подойти на место нового спикера ЗакСа

фото ЗакС политика Милонов считает, что Цивилев мог бы подойти на место нового спикера ЗакСа

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов посвятил эфир авторской программы на радиостанции "Комсомольская правда - Петербург" фигуре председателя ЗакСа Вячеслава Макарова в свете новостей о его возможном уходе в нижнюю палату Федерального собрания. Среди прочего разговор с гостем и соведущей зашел о возможных сменщиках многолетнего спикера на его посту. На вопросы о том, кого можно было бы представить на этом месте, Милонов не вполне прямо и не сразу ответил несколькими кандидатурами.

"Я считаю, что один из самых ярких депутатов "Единой России" - это Цивилев", - произнес он к удивлению собеседников.

Далее Милонов похвалил моральные качества Анатолия Дроздова, оговорив, что тот "очень хорошо смотрится в качестве зама". В целом же, достойных людей, на его взгляд, в городе хватает.

"Я считаю, что нужно запустить голосовалку. Взять Цивилева, не знаю, Андрея Анохина я бы тоже предложил рассмотреть. Предложил бы рассмотреть всех депутатов Законодательного собрания, и мы бы посмотрели, за кого бы люди проголосовали", - сказал законотворец.

Наконец, прозвучало и соображение иного толка.

"Если бы я пошел в Законодательное собрание, то я бы боролся за эту должность, я был бы отличным, самым лучшим спикером", - пообещал Милонов и тут же сказал, что этому не суждено случиться из-за его внутрипартийного обещания.

Возможное будущее Макарова в Думе видится ему благополучным.

"Петербургский ЗакС - это кузница кадров, и я думаю, что Вячеслав Серафимович не будет рядовым депутатом, он будет ярким и иметь право на то, чтобы претендовать на должность первого зама комитета какого-нибудь, это очень серьезная должность", - рассудил депутат и радиоведущий.

Напомним, что накануне вечером губернатор Александр Беглов заявил в телеинтервью, что видит Макарова в качестве представителя Петербурга в Госдуме. Позже Макаров дал понять, что не огласит своего решения раньше июня: в этом месяце должен будет пройти съезд единороссов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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