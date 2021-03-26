Макаров не спешит собираться в Госдуму

Спикер Законодательного собрания Петербурга и глава местного отделения "Единой России" Вячеслав Макаров так и не заявил о своем намерении или отказе участвовать в выборах в Государственную Думу, снова обойдясь уклончивыми словами о "приказе партии". К ответу его подталкивал губернатор Александр Беглов, заявивший в телеэфире, что уже беседовал с главой регионального парламента на эту тему, но решение должен озвучить сам Макаров.

Накануне вечером губернатор Александр Беглов в интервью телеканалу "78" заявил, что для реализации крупных проектов от региона в федеральном парламенте нужен представитель-"тяжеловес". А потом добавил, что знает такого человека.

"Вячеслав Серафимович Макаров, председатель Законодательного собрания. У него богатейший опыт", - объявил глава города с едва заметной улыбкой.

Он добавил, что уже говорил с председателем городского парламента на эту тему, "а ответит он [Макаров] сам".

После выступления Беглова пресс-служба Законодательного собрания, а значит, в первую очередь Вячеслава Макарова, объявила, что на вопросы о своем выдвижении спикер ответит 26 марта на мероприятии, посвященном 80-летию создания Ленинградской военно-воздушной академии Красной Армии (ныне Военная инженерно-космическая академия им. А.Ф. Можайского). Дожидаться заявления, способного изменить политическую жизнь Петербурга, на торжестве пришлось больше часа под аккомпанемент из композиций группы "Любэ" и других патриотический песен. Сначала спикер выступил с поздравительной речью, в которой традиционно подчеркнул важность вклада преподавателей академии Можайского в подготовке специалистов по борьбе с киберугрозами государству. Затем Макаров не спеша осмотрел выставку в академии.





И лишь после этого сделал заявление об избирательной кампании. Но ожидания не оправдались. Вячеслав Макаров не стал подтверждать информацию о своем выдвижении в Госдуму и не заявил, что намерен бороться только за место в городском парламенте. Вместо этого он повторил уже звучавшие из его уст слова о партийной дисциплине:

- Для меня партийная дисциплина и воинская дисциплина - это понятия неразделимые. Когда поступает приказ, я всегда приказы выполняю. Четко и безукоризненно, - сказал спикер.

Рекомендовавший Макарова в депутаты Госдумы Беглов, к слову, членство в "Единой России" приостановил в 2012 году, и в таком случае, вероятно, не может являться источником "приказа" от партии.

Продолжил свою короткую речь спикер словами о том, что Законодательное собрание вместе с ним будет всегда работать на благо горожан:

- Для меня посты, должности, звания, а тем более богатства никогда не были и не будут главными. Самое главное, чтобы Законодательное собрание всегда было, есть и будет мощной точкой опоры для простых петербуржцев. И мы всегда, я уверен, будем четко работать над этим и наши законы всегда будут вот этим стратегически выверенными в интересах простых петербуржцев.

В финале выступления Макаров отложил разрешение интриги о его будущем на июнь 2021 года.

- Что касается определений, какие я списки буду возглавлять: или в Государственную думу, или в Законодательное собрание - это будет известно только на съезде "Единой России". А съезд состоится в конце июня 2021 года, - сказал спикер ЗакСа, после чего ушел, игнорируя вопросы СМИ.

Стадии отрицания

Никогда прежде, до вчерашнего дня, перспектива ухода Макарова из ЗакСа не была столь реальна. Его прощание с городским парламентом прочили неоднократно, начиная со времен Георгия Полтавченко. Правда, в то время чаще звучали версии о Совете Федерации, которым руководит старший товарищ и политический покровитель Макарова Валентина Матвиенко.

Новая волна слухов об уходе спикера ЗакСа поднялась вскоре после прихода Беглова на должность врио губернатора Петербурга, осенью 2018 года. Главным проводником вбросов были активизировавшиеся в то время просмольнинские Telegram-каналы. На публике Макаров на вопросы о смене места работы реагировал подчеркнуто хладнокровно.

"Мне коллеги говорят, что у меня титановый корпус от всяческих манипуляций и провокаций", - любил повторять председатель ЗакСа.

Уход из городского парламента в одну из палат федерального - мнимое повышение. Собеседники ЗАКС.Ру в Заксобрании утверждают, что Макарову интересна работа в Петербурге и свою силу он ощущает в первую очередь здесь, в Мариинском дворце. Перспектива из многолетнего руководителя законодательного органа второго города страны стать рядовым думским депутатом, рискнув утратить свой авторитет в Петербурге, едва ли может устраивать спикера. Для Смольного это, напротив, может стать победой над политиком, накопившим могущество за годы правления Полтавченко: в арсенале Макарова - практически полностью лояльный ему ЗакС, лояльные избирательные комиссии и муниципалитеты, в том числе все МО Петроградского района. По узнаваемости он не уступал губернатору, а по частоте упоминаемости в муниципальной прессе значительно превосходил его.

В январе 2019 года в медиа попала информация о том, что в федеральном руководстве "Единой России" задумались о возможности подыскать замену Макарову в должности руководителя регионального отделения партии. По информации ЗАКС.Ру, у спикера ЗакСа действительно был разговор на эту тему с секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком. Якобы официальным обоснованием ожидаемого обновления был низкий рейтинг главного петербургского единоросса перед муниципальными выборами, неофициальным - непростые отношения Макарова с Бегловым и возглавлявшей в то время его аппарат Любовью Совершаевой.

Члены петербургского отделения ЕР и сам Макаров тогда назвали эту информацию слухами и провокацией. Вскоре спикера ЗакСа почти единоглассно переизбрали на должность партийного секретаря.

Тема ухода Макарова, но теперь уже из ЗакСа в Госдуму, вернулась в повестку в конце 2020 года. Председатель городского парламента вновь был вынужден комментировать пророчества о вариантах продолжения своей карьеры. Спикер заговорил о Думе в декабрьском интервью "Фонтанке", когда его спросили, будет ли он избираться в 2021 году.

"Только в Законодательное собрание Санкт-Петербурга… Есть еще очень много незаконченных дел. Завершить их считаю делом чести. Я — офицер и знаю, что значит держать слово. Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Никогда этого не будет, не добьются. Решать это должен петербургский избиратель. Соответственно, баллотироваться в Государственную думу я не собираюсь", - заявил отставной полковник Макаров.

Между тем, в инфополе его атаковали еще активнее, чем два года назад, после прихода Беглова. Telegram-каналы писали об уходе спикера как вопросе решенном и вовсю рассуждали о том, кто будет следующим председателем ЗакСа. Лояльный Смольному и контролируемый братьями Ковальчуками телеканал "78" выпускал сюжет за сюжетом с критикой депутатов и аппарата городского парламента. Их корреспондентов под различными предлогами даже перестали пускать в Мариинский дворец, что только дало новый повод для негатива.

Новых комментариев по поводу своего будущего Макаров давать не спешил. Пресс-служба Заксобрания в январе-феврале сообщала ЗАКС.Ру, что спикер уже обозначил свою позицию - он идет только в городской парламент. Информацию о якобы поступивших из федерального центра настойчивых предложениях идти в Госдуму там продолжали называть "сплетнями".

17 марта на брифинге в ЗакСе Макаров комментировал старт праймериз "Единой России". На черновике, который лежал на его столе, от руки было дописано: "На этой неделе планирую подать документы на праймериз. Как обычно - только в ЗакС". Однако в слух эти слова произнесены не были. Макаров только подтвердил, что примет участие в предварительном голосовании партии.

Уже через шесть дней о планирующемся выдвижении лидера петербургских единороссов в Госдуму написали "Ведомости". Издание, сославшись на источник, близкий к федеральному руководству партии и собеседника в городском парламенте, сообщило, что Макаров якобы пойдет на выборы по одному из мажоритарных округов в Петербурге. В пресс-службе журналистам не подтвердили и не опровергли эту информацию. На следующий день, 24 марта, вопрос о думских выборах прозвучал на очередном брифинге Макарова. Спикер не дал на него прямого ответа.

Отвечать на вопросы журналистов на тему вероятного выдвижения в Госдуму Вячеслав Макаров не стал и 26 марта. Неизвестно и когда спикер планирует подавать документы на праймериз "Единой России". В пресс-службе главы парламента сообщили, что не располагают информацией об этом.

текст: Сергей Еремеев/ фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.