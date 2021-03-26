Депутата Коваля оставили под стражей до 29 июня

Приморский районный суд Петербурга вечером в пятницу, 26 марта, продлил арест депутата Заксобрания от "Единой России" Романа Коваля, обвиняемого по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Единоросс пробудет в СИЗО до 29 июня включительно.

Коваля задержали 30 июля 2020 года в квартире, где он проживал со своей семьей. По версии следствия, депутат содействовал выделению бюджетных средств медицинским организациям города с помощью так называемой депутатской поправки в бюджет Петербурга на 2018 год. Получавшие субсидии медорганизации заключали контракты с фирмами предпринимателя Михаила Лихолетова. Последний, как считает следствие, мог делиться выручкой с депутатом. Из материалов дела следует, что парламентарий мог получить от бизнесмена 16,911 млн рублей, в том числе автомобилем Audi Q7.

Следствие полагает, что деньги передавались через бывшего помощника Коваля Андрея Гришина. Гришин находится под домашним арестом по обвинению в пособничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ).

В декабре экс-помощник признал вину и начал давать признательные показания. На основе этой информации было возбуждено второе дело по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере (п.в ч. 5 ст. 290 УК РФ). Этот эпизод, по информации ЗАКС.Ру, связан с госконтрактами не Лихолетова, а другого предпринимателя, речь идёт о взятке суммой в 400 тысяч рублей.

Адвокат Коваля Игорь Резонов в своём выступлении заявил, что обвинение по этой статье его подзащитному до сих пор не предъявили. Позже он сообщил журналистам, что депутат не признает своей причастности к этому делу.

В декабре Коваль дал явку с повинной, о чем сообщил на судебном заседании. Согласно позиции защиты, дело необходимо переквалифицировать по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ходатуйствуя о продлении ареста, следователь Светлана Милохова сообщила суду, что предстоит провести ещё некоторые следственные действия, в том числе допрос порядка 20 свидетелей, почерковедческую экспертизу, очную ставку арестованного депутата с Лихолетовым.

Как и во время предыдущих заседаний по продлению ареста Коваля, следователь заявила, что обвиняемого необходимо держать под стражей, так как он может скрыться, оказать воздействие на свидетелей или воспользоваться своими связями в органах власти и правоохранительных органах. Адвокаты единоросса отметили, что даже домашний арест не даёт возможности осуществить все перечисленное.

Коваля избрали депутатом городского парламента в 2016 году. До этого он два года был муниципальным депутатом МО "Сосновая Поляна". В прошлом Коваль 17 лет отработал в структурах МВД.

Сергей Еремеев