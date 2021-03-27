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12:21

Изъятую у коллекционера картину Брюллова смогут показать в Русском музее без ограничений

фото ЗакС политика Изъятую у коллекционера картину Брюллова смогут показать в Русском музее без ограничений

Русский музей больше не имеет ограничений на публичный показ картины Карла Брюллова "Христос во гробе", изъятой у коллекционера Александра Певзнера, передает ТАСС со ссылкой на главного хранителя музея Ольгу Бабину.

По словам Бабиной, картина включена в государственную часть музейного фонда.

"В настоящее время ограничений в отношении предмета нет. Распоряжений Министерства культуры РФ относительно произведения не поступало", - сказала Бабина.

Картина "Христос во гробе", написанная Брюлловым в 1840-х годах, хранилась у немецкого коллекционера Певзнера с тех пор, как он выкупил ее у настоятеля православного прихода в Брюсселе. Несколько лет назад Певзнер направил картину на экспертизу в Русский музей, но, по версии правоохранителей, при пересечении границы указал недостоверные сведения. Это стало причиной для уголовного разбирательства и изъятия картины, на это время она хранилась в Русском музее без права на использование.

В 2016 году дело дошло до Верховного суда, и тот исключил из решений судов предыдущих инстанций решение о возврате полотна Певзнеру. Тогда картину передали в собрание Русского музея, и коллекционер обратился с жалобой в Конституционный суд. КС не выявил нарушений конституционных прав заявителей.

фото: pixabay.com

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