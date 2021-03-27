ТАСС: Во всех государственных вузах РФ хотят создать военные учебные центры

Силовые ведомства обсуждают возможность организовать во всех российских государственных вузах военные учебные центры, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Военные учебные центры будут созданы во всех государственных российских вузах. Сейчас ведется проработка реализации данного предложения со всеми силовыми министерствами и ведомствами", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, также обсуждается возможность открытия военных учебных центров в коммерческих вузах.

В 2019 году был подписан закон, согласно которому военные кафедры в вузах заменяются на военные учебные центры. В них готовят офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса. Сейчас в России около 100 таких центров.